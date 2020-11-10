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Британцы назвали главное слово 2020 года

© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201110/15372261/Britantsy-nazvali-glavnoe-slovo-2020-goda.html

Локдаун — режим изоляции, применявшийся в странах для сдерживания распространения коронавируса. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 10 ноя - Sputnik. Британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал главным словом 2020 года "локдаун".

"Локдаун — режим изоляции, применявшийся в странах для сдерживания распространения коронавируса", - говорится в сообщении.

Известно, что это слово за год употребили более 250 тысяч раз.

Другие слова, связанные с пандемией, такие как коронавирус, социальное дистанцирование, самоизоляция, принудительный неоплачиваемый отпуск (furlough), также вошли в список претендентов на звание "Слово года".

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Напомним, всего в мире с момента начала пандемии выявлено свыше 50,9 миллиона случаев заболевания COVID-19, скончались 1,26 млн человек, выздоровели — более 33,3 миллиона.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус



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