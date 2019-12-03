Американский словарь назвал самое популярное слово 2019 года

Как отмечают эксперты Dictionary.com, интернет-пользователи чаще обычного в этом году искали значение слова "экзистенциальный".

ТАШКЕНТ, 3 дек — Sputnik. Американский онлайн-словарь Dictionary назвал прилагательное "экзистенциальный" самым популярным словом этого года.

There's something rather existential about the 2019 #WordOfTheYear.



Read more about why we chose it: https://t.co/g928wHdtdU pic.twitter.com/MLCK1xBZwD — Dictionary.com (@Dictionarycom) December 2, 2019

"Прилагательное "экзистенциальный", как слово и как тема, занимало видное место при обсуждении тем, которые доминировали в 2019 году: изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты. Оно также возникало в более несерьезных материалах популярной культуры, что говорит о его месте в культуре эпохи", - говорится на сайте словаря.

Также слово "экзистенциальный" часто звучало во время обсуждения протестов в Гонконге, Brexit и пожара в соборе Парижской Богоматери.

Как отмечает словарь, в 2019 году этот термин стал лидером поисковых запросом, благодаря его частому использованию политиками. Так, в феврале американский сенатор Берни Сандерс заявил, что изменение климата "представляет экзистенциальную угрозу". После этого высказывания число поисковых запросов слова увеличилось на 179%.

Затем экс-вице-президент США Джо Байден назвал президента Дональда Трампа "экзистенциальной угрозой Америки", и интерес пользователей к слову вырос сразу на 1000%.

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Ранее толковый словарь английского языка Collins English Dictionary назвал словосочетанием года выражение climate strike ("климатическая забастовка"). Оно получило широкую известность благодаря акции Global Climate Strike, в которой участвовала знаменитая экоактивистка Грета Тунберг.