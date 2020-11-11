Какой месяц станет переломным в борьбе с пандемией коронавируса — ответ ВОЗ

По словам советника гендиректора Всемирной организации здравоохранения Брюса Эйлварда, к этому времени в достаточном количестве появятся необходимые ресурсы: дексаметазон, ИВЛ, средства индивидуальной защиты.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. В ходе 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве советник гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюс Эйлвард сообщил, что к началу весны обстановка с пандемией может измениться в лучшую сторону, передает РИА Новости.

"К марту как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией", - отметил Эйлвард.

По словам советника, к этому времени в достаточном количестве появятся необходимые для борьбы с COVID-19 ресурсы: дексаметазон, ИВЛ, средства индивидуальной защиты. Однако самое главное - ВОЗ ожидает появления вакцины, а также рассчитывает на появление в марте 2021 года тестов для самостоятельного определения коронавируса.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в ближайшие месяцы будет очень тяжелой. Он отметил, что большинство государств столкнулись с резким подъемом заболеваемости, и такая ситуация может в скором времени исчерпать ресурсы системы здравоохранения. Гебрейесус призвал лидеров всех стран не допустить подобного коллапса и в срочном порядке принять необходимые меры для предотвращения роста смертности.

Напомним: общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 50,9 млн человек. Зафиксировано свыше 1,3 млн летальных исходов, вылечилось 33,3 млн жителей.