Ученые создали самую точную в мире 3D-модель коронавируса — видео

По словам исследователей, им удалось продемонстрировать структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и выявить детали, которые ранее было невозможно увидеть.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Специалисты университета науки и технологий имени короля Абдаллы в Саудовской Аравии сгенерировали самую точную 3D-модель коронавируса.

Для этого ученые собрали все имевшиеся снимки, которые удалось сделать с помощью микроскопа, а также базы банных белков.

Благодаря современным технологиям удалось создать структуру вируса SARS-CoV-2 на уровне атомов и включить детали, которые ранее было невозможно увидеть.

"Наша модель показывает полную ультраструктуру вируса в том виде, в каком мы ее знаем на сегодняшний день, а не просто произвольно размещенные неполные белки-шипы на липидной мембране", — заявил один из ученых Нган Нгуен.

Исследователи убеждены, что их разработка позволит лучше изучить природу вируса, что, в свою очередь, ускорит создание эффективного лекарства.