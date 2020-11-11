Дом, в котором жил Шерлок Холмс, теперь принадлежит семье Назарбаева — СМИ

Землю и недвижимость на улице в Лондоне оценивают в 140 миллионов фунтов стерлингов.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Дом на Бейкер-стрит в Лондоне, где находится квартира знаменитого литературного персонажа Шерлока Холмса, принадлежит родственникам экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Об этом пишет The Times со ссылкой на расследование SourceMaterial.

Домом владеют дочь и внук Назарбаева.

Подобная информация уже звучала от зарубежных СМИ в 2015 и 2018 годах, однако не получила широкой огласки.

Тогда утверждалось, что недвижимость находится в собственности Дариги Назарбаевой и ее сына Нурали Алиева — им принадлежало по 90% и 10% соответсвенно.

Помимо дома-музея известного персонажа Артура Конан Дойля, семье Назарбаева принадлежат несколько других строений и земля между домами 215 и 237 на Бейкер-стрит.

Землю и недвижимость на улице в Лондоне оценивают в 140 миллионов фунтов стерлингов.

Однако интересно то, что по всем документам официальным владельцем якобы является компания Farmont Baker Street Limited (входит в структуру предприятия из ОАЭ) — это следует из записей земельного реестра.

Покупка, согласно документам, была совершена в 2005-м, но недвижимость на самом деле находится под контролем семьи Назарбаева, утверждает SourceMaterial.

Пока юристы Назарбаевых никак не прокомментировали эту информацию.