ВОЗ может внести "Спутник V" в список для экстренного использования

Процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если препарат будет соответствовать нужным критериям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

"ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату "Спутник V". Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты", - заявили в пресс-службе.

В ВОЗ подчеркнули, что процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией. Продолжительность оценки полученных от производителя вакцины данных зависит от их качества, а также от того, насколько они отвечают критериям ВОЗ.

ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях. Предварительная квалификация ВОЗ гарантирует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными и что они соответствуют рекомендованным ВОЗ стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.

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Напомним, вакцина "Спутник V", произведенная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.