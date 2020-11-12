22:59 12 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Срочно:
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19 в центре Гамалеи

ВОЗ может внести "Спутник V" в список для экстренного использования

© Sputnik / Владимир Песня
В мире
Получить короткую ссылку
43 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/images/07e4/09/01/14881802.jpg
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201112/15393842/VOZ-mozhet-vnesti-Sputnik-V-v-spisok-dlya-ekstrennogo-ispolzovaniya.html

Процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Всемирная организация здравоохранения внесет российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" в список рекомендуемых вакцин для экстренного использования, если препарат будет соответствовать нужным критериям, сообщили РИА Новости в пресс-службе ВОЗ.

"ВОЗ связалась с Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии Гамалеи, который выразил заинтересованность в подаче заявки на включение "Спутника V" в список вакцин, рекомендуемых ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях, и мы с нетерпением ждем получения данных по вакцине-кандидату "Спутник V". Если будет установлено, что продукт, поданный на оценку, соответствует критериям для включения в список, ВОЗ открыто опубликует результаты", - заявили в пресс-службе.

В ВОЗ подчеркнули, что процесс представления данных по лекарствам для предварительной квалификации или внесения в список для использования в чрезвычайных ситуациях является конфиденциальной информацией. Продолжительность оценки полученных от производителя вакцины данных зависит от их качества, а также от того, насколько они отвечают критериям ВОЗ.

ВОЗ еще не проводила предварительной квалификации какой-либо вакцины от COVID-19 для использования в чрезвычайных ситуациях. Предварительная квалификация ВОЗ гарантирует, что вакцины, используемые в программах иммунизации, являются безопасными, эффективными и действенными и что они соответствуют рекомендованным ВОЗ стандартам Надлежащей производственной практики и Надлежащей клинической практики.

Россия запускает массовое производство вакцины "Спутник V" >>

Напомним, вакцина "Спутник V", произведенная НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ, получила свидетельство о регистрации Минздрава России 11 августа. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Теги:
пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Вакцина, ВОЗ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Безумные локации и много танцев: лучшие свадебные фото года
Лавров рассказал об обиде Запада из-за соглашения по Нагорному Карабаху
Лавров: похоже, что Запад обиделся из-за договора о прекращении огня в Карабахе
Найти работу и не прогадать: новые условия поиска

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться