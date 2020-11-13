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Джо Байден

Китай поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США

REUTERS/Kevin Lamarque
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Тема:
Итоги выборов в США (23)
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Китай следит за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. Китай поздравил Джо Байдена и Камалу Харрис в связи с их избранием на посты президента и вице-президента США, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД Республики Вана Вэньбиня.

"Мы следим за реакцией на нынешние президентские выборы в США как в самой стране, так и за реакцией международного сообщества. Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис", — сказал дипломат.

Ранее Байдена с победой на выборах поздравили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

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Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет торопиться с поздравлением Джо Байдена, дождется официального подведения итогов состоявшихся выборов.

 

Тема:
Итоги выборов в США (23)
Теги:
Президентские выборы в США, выборы президента, выборы, Джо Байден, США, США, Китай, Китай



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