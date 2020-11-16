Сколько умных городов появится к 2025 году

Шестнадцать из таких городов будут находиться в Северной Америке и Европе, а остальные — в Азии и Океании. В число лидеров войдут Амстердам, Сеул, Сингапур и Копенгаген.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. К 2025 году в мире будет 26 умных городов, сообщает аналитическая компания Frost & Sullivan.

"В таких городах технологии искусственного интеллекта внедрят в повседневную жизнь. В умных городах существует автоматизация как минимум в управлении и образовании, здравоохранении, транспорте, энергетике и социальной защите", - говорится в информации.

Шестнадцать из таких городов будут находиться в Северной Америке и Европе, а остальные — в Азии и Океании. В число лидеров войдут Амстердам, Сеул, Сингапур и Копенгаген.

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Только в США расходы на такие города вырастут до 327 млрд долларов — в прошлом году эта сумма составила 96 млрд долларов.

Известно, что к такому стремительному развитию людей подтолкнет постпандемическая обстановка.