17:56 16 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Планета Марс

Почему исчезла вода с Марса — новое открытие ученых

© CC BY 2.0 / Kevin Gill / Mars
В мире
Получить короткую ссылку
6410
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201116/15412190/Pochemu-ischezla-voda-s-Marsa--novoe-otkrytie-uchenykh.html

Исследователи обнаружили, что во время пыльных бурь вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы. Там она трансформируется в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы Марса в космос.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Американские ученые провели исследование, позволяющее получить предположительный ответ на вопрос "почему же с Марса исчезла вода?".

Опубликована самая детальная панорама Марса
NASA
Отправляемся на Марс: самая детальная панорама Красной планеты - видео

Специалисты выяснили, что периодически на планете бушуют пыльные бури, во время которых вода с поверхности поднимается до верхних слоев атмосферы.

Там она превращается в атомарный водород, после чего уходит из атмосферы Марса в космос. 

Ученые считают, что именно этот процесс привел планету к нынешнему состоянию. 

Примечательно, что количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето и увеличивалось во время пыльных бурь.

Ранее исследователи обнаружили новые доказательства того, что вода на Марсе все-таки есть. Ученые исследовали один из метеоритов, найденных на нашей планете в пустыне Сахара. 

На орбите Марса обнаружили астероид — когда-то он откололся от Луны >>

Результаты оказались шокирующими: в минеральном составе небесного объекта были найдены признаки окисления, которое свойственно для воды.

Ученые NASA впервые обнаружили молекулы воды на Луне — что это значит для науки >>

Это, по мнению специалистов, могло произойти, если бы вода присутствовала на поверхности Марса или же в ней 4,4 миллиарда лет назад.

Теги:
вода, Космос, Марс



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Девушки, веселье и история: что происходит в этнодеревне "Слобожанщина" - фото
Этого не должно было случиться: в Ирландию приплыла капсула времени из России
Жители Ирландии нашли капсулу времени из России — она открыла пугающую правду
Что можно купить в Узбекистане за один MacBook
Что можно купить в Узбекистане за один новый MacBook

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться