Почему исчезла вода с Марса — новое открытие ученых

Исследователи обнаружили, что во время пыльных бурь вода с поверхности планеты достигает верхних слоев атмосферы. Там она трансформируется в атомарный водород, который затем уходит из атмосферы Марса в космос.

ТАШКЕНТ, 16 ноя — Sputnik. Американские ученые провели исследование, позволяющее получить предположительный ответ на вопрос "почему же с Марса исчезла вода?".

Специалисты выяснили, что периодически на планете бушуют пыльные бури, во время которых вода с поверхности поднимается до верхних слоев атмосферы.

Там она превращается в атомарный водород, после чего уходит из атмосферы Марса в космос.

Ученые считают, что именно этот процесс привел планету к нынешнему состоянию.

Примечательно, что количество воды в верхних слоях атмосферы изменялось в зависимости от сезона, достигая пика в южное лето и увеличивалось во время пыльных бурь.

Ранее исследователи обнаружили новые доказательства того, что вода на Марсе все-таки есть. Ученые исследовали один из метеоритов, найденных на нашей планете в пустыне Сахара.

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Результаты оказались шокирующими: в минеральном составе небесного объекта были найдены признаки окисления, которое свойственно для воды.

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Это, по мнению специалистов, могло произойти, если бы вода присутствовала на поверхности Марса или же в ней 4,4 миллиарда лет назад.