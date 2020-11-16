Американская вакцина от COVID-19 показала почти 95-процентную эффективность

Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Промежуточные итоги III фазы испытания вакцины от COVID-19 американской компании Moderna показали эффективность 94,5%, пишет РИА Новости.

В испытаниях приняли участие более 30 тысяч человек, заражение коронавирусом на промежуточном этапе было выявлено у 95 человек.

"Около 90 случаев пришлось на контрольную группу, представителям которой вводили плацебо. Таким образом, среди тех, кто действительно получил вакцину от COVID-19, заразились лишь пять человек. Большинство участников исследования перенесли вакцинацию без каких-либо заметных последствий", - говорится в сообщении.

Компания в ближайшие недели намерена обратиться в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США за экстренным разрешением на применение и рассчитывает, что это разрешение будет базироваться на окончательном анализе 151 случая.

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Напомним, американская компания Moderna 18 мая объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса. C 27 июля Moderna приступила к испытаниям вакцины, в которых участвуют около 30 тысяч добровольцев.