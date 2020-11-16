Вакцина не остановит коронавирус - ВОЗ

Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин.

ТАШКЕНТ, 16 ноя - Sputnik. Вакцина от коронавируса в одиночку не в состоянии остановить пандемию, написал в Twitter глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"С самого начала пандемии COVID-19 мы знали, что вакцина будет необходима, чтобы контролировать пандемию. Но важно понимать, что она дополнит остальные инструменты, а не заменит их", — говорится в его сообщении.

По его словам, сначала доступ к вакцине будет ограничен, поэтому приоритет в ее получении будет у медиков, людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания. И это снизит количество смертей и позволит справиться системе здравоохранения, но вирусу есть куда двигаться.

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Гебрейесус призвал и после начала вакцинации продолжать наблюдение, тестирование, изоляцию зараженных и их лечение, отслеживание контактов и карантин, а также вовлекать общины и отдельных граждан в борьбу с распространением болезни.