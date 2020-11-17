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Почему у собаководов повышенный шанс заболеть коронавирусом - ответ ученых

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
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Оказывается, прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78 процентов. Читайте подробности.

ТАШКЕНТ, 17 ноя - Sputnik. Риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных, считают испанские ученые из Гранадского университета и Андалузской школы общественного здравоохранения.

Оказывается, прогулки с собакой увеличивали риск заражения вирусом на 78 процентов.

"Причина повышенного риска еще не выяснена. Принимая во внимание текущую нехватку ресурсов для диагностики заболевания у людей, возможность его диагностики у собак крайне маловероятна", — говорится в сообщении.

Работа основана на опросе 2086 испанцев, ранее инфицированных или уже перенесших COVID-19.

Как собаки страдают из-за заблуждения о коронавирусе — видео из приюта >>

Ученые считают, что питомцы могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах. 

Теги:
пандемия, Карантин, животные, Животные, собака, собака, собаки, коронавирус



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