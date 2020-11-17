Квоты, гранты и стипендии: что получат иностранные студенты в России

ТАШКЕНТ, 17 ноя — Sputnik, Мария Науменко. Глава Россотрудничества Евгений Примаков в рамках онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня" рассказал об изменениях в работе федерального агентства, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Иностранцам выдадут стипендии

Россия изменит систему предоставления квот иностранным гражданам на бесплатное обучение в российских вузах, добавив грантовую и стипендиальную составляющую. Об этом рассказал руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков. По его мнению, в таком случае талантливым ребятам из других стран не придется отвлекаться от учебного процесса. А сама мера привлечет в РФ больше абитуриентов.

"Если мы даем право студентам учиться в России за казенный счет, нам бы хотелось, чтоб они учились, а не от безнадеги, что нет средств себя содержать, уходили бы в таксисты, сторожа или еще куда-то. Приехал учиться на программиста – будь программистом, а не таксистом", - сказал он.

Глава агентства привел в пример американские, европейские структуры, которые как раз предоставляют, в основном, стипендии и гранты.

"Я считаю, что какая-то часть из этой квоты должна обеспечиваться минимальной стипендией, тогда это будет полезно. Это не трата бюджетных денег, это не благотворительность. Это вещь, которая потом на дальней дистанции обязательно окупится", – подчеркнул Примаков.

Иностранцы, которые обучились в РФ, должны работать у себя дома, быть послами доброй воли, усиливать суверенитет своей страны и способствовать улучшению отношения к России, заключил он.

Квоты увеличатся в два раза

При этом число квот на обучение в вузах РФ возрастет. Примаков отметил, что уже есть соответствующее решение президента России Владимира Путина. Сейчас программа рассчитана на 15 тысяч бюджетных мест. К 2023-2024 году их станет в 2 раза больше.

"Мы не знаем, как сложится ситуация в экономике из-за короны (пандемия коронавируса Covid-19 – ред.), она не простая. Но мы всё-таки исходим из того, что решение есть - и количество студентов будет увеличиваться. В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы больше людей приезжало из бывших советских республик, стран СНГ ", - сказал он.

Бывший СССР — в приоритете

По словам Примакова, странам постсоветского пространства Россотрудничество в своей новой концепции будет уделять особое внимание.

"Самые важные изменения у нас не организационные, а смысловые. Это не отказ от внешнего периметра, а фокус на периметр ближний, то есть работа с бывшим СССР. Этот приоритет у нас прописан во внешнеполитической концепции РФ, мы просто этот приоритет собираемся реализовать путем перераспределения наших ресурсов", - объяснил он.

К тому же, если раньше задачей Россотрудничества было гуманитарное присутствие, в частности, в сфере культуры, языка и науки, то теперь повестка будет значительно расширена. По мнению Евгения Примакова, выставки и приезд народных ансамблей – примеры малоэффективной работы.

"Теперь гуманитарный трек будет включать в себя правочеловеческие и социальные аспекты, доступ человека к благам, к своим правам", - уточнил он.

Глава агентства также заявил, что Россотрудничество формирует и работает с общественным мнением за рубежом - это принципиальная позиция. Невозможно удовлетвориться только лишь простой демонстрацией флага и культуры, отметил Примаков.