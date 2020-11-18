В Госдуму РФ внесли законопроект о возможности признания иноагентами физлиц

Комментируя возможность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за несоблюдение КоАП РФ, Малькевич отметил, что уголовное наказание по этому закону в России будет намного мягче, чем, например, в США.

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который запрещает физическим лицам, признанным "иностранными агентами", занимать государственные и муниципальные должности, пишет РИА Новости.

"Применение законодательства об "иноагентах" является в масштабах страны вообще статистически малозначимым в отношении основной массы НКО – и никак не затрагивает и не ущемляет интересов гражданского общества, будучи направленным исключительно против горстки НКО и персоналий, живущих на деньги иностранных политических спонсоров", - сказал первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по СМИ Александр Малькевич.

Комментируя возможность привлечения иноагентов к уголовной ответственности за несоблюдение КоАП РФ, Малькевич отметил, что уголовное наказание по этому закону в России будет намного мягче, чем, например, в США.

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Напомним, в декабре 2019 года Владимир Путин подписал закон, который дает возможность признавать "иностранными агентами" физических лиц.