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Аэропорт имени Хворостовского в Красноярске во время пандемии коронавируса

Авиакомпании РФ получили допуск на регулярные рейсы в Узбекистан

© Sputnik / Илья Наймушин
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201119/15436780/Aviakompanii-RF-poluchili-dopusk-na-regulyarnye-reysy-v-Uzbekistan.html

Российским организациям, производящим пассажирские и грузовые воздушные перевозки, одобрили право на осуществление полетов в Узбекистан, Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Финляндию, Хорватию, на Кубу, Кипр и Мальдивы.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Российские авиакомпании, имеющие соответствующие лицензии, получили допуски на регулярные рейсы в 12 стран. Об этом сообщили в "Росавиации".

Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче таких допусков не означает, что в ближайшее время будут возобновлены полеты по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при восстановлении авиасообщений с другими странами.

Российские авиакомпании получили допуски на полеты в Узбекистан, Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Финляндию, Хорватию, на Кубу, Кипр и Мальдивы.

Пассажиры в аэропорту Домодедово имени М. В. Ломоносова
© Sputnik / Максим Блинов
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Отмечается, что снова могут осуществляться рейсы по следующим маршрутам: Новосибирск – Бухара, Екатеринбург – Бухара, Краснодар – Карши, Москва – Навои, Санкт-Петербург – Нукус, Екатеринбург – Ургенч, Санкт-Петербург – Ургенч.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" планировала осуществить два перелета из Ташкента в Москву — 16 и 23 ноября. По информации российского авиаперевозчика, продажа билетов была открыта девятого ноября в 16.00 по местному времени. Приобрести полетные купоны на 23 ноября можно будет в авиакассе HRG Radius Travel по адресу: г. Ташкент, ул. Шота Руставели, дом 28 (ориентир: напротив школы №160, бывший магазин "Океан").

Теги:
авиакомпания, рейсы, Авиасообщение, Узбекистан, Россия



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