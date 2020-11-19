Авиакомпании РФ получили допуск на регулярные рейсы в Узбекистан

Российским организациям, производящим пассажирские и грузовые воздушные перевозки, одобрили право на осуществление полетов в Узбекистан, Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Финляндию, Хорватию, на Кубу, Кипр и Мальдивы.

ТАШКЕНТ, 19 ноя — Sputnik. Российские авиакомпании, имеющие соответствующие лицензии, получили допуски на регулярные рейсы в 12 стран. Об этом сообщили в "Росавиации".

Федеральное агентство воздушного транспорта отмечает, что решение о выдаче таких допусков не означает, что в ближайшее время будут возобновлены полеты по международным маршрутам, указанным в приказе. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при восстановлении авиасообщений с другими странами.

Российские авиакомпании получили допуски на полеты в Узбекистан, Белоруссию, Израиль, Ливан, Марокко, Оман, Словакию, Финляндию, Хорватию, на Кубу, Кипр и Мальдивы.

Отмечается, что снова могут осуществляться рейсы по следующим маршрутам: Новосибирск – Бухара, Екатеринбург – Бухара, Краснодар – Карши, Москва – Навои, Санкт-Петербург – Нукус, Екатеринбург – Ургенч, Санкт-Петербург – Ургенч.

Ранее авиакомпания "Уральские авиалинии" планировала осуществить два перелета из Ташкента в Москву — 16 и 23 ноября. По информации российского авиаперевозчика, продажа билетов была открыта девятого ноября в 16.00 по местному времени. Приобрести полетные купоны на 23 ноября можно будет в авиакассе HRG Radius Travel по адресу: г. Ташкент, ул. Шота Руставели, дом 28 (ориентир: напротив школы №160, бывший магазин "Океан").