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Стали известны четыре новых симптома коронавируса

© Sputnik / Евгений Биятов
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Спутанность сознания, тошнота, боль в желудке и конъюнктивит - какие еще симптомы могут быть у зараженного COVID-19.

ТАШКЕНТ, 20 ноя - Sputnik. Британские и американские врачи назвали четыре распространенных симптома, которые проявляются на ранней стадии заражения коронавирусом, пишет РИА Новости.

"Оказалось, что каждый пятый зараженный COVID-19 испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке", - говорится в сообщении.

Еще одним признаком инфицирования коронавирусом является конъюнктивит, но этот симптом встречается редко, примерно в 3% случаев.

Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Британские ученые утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

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Еще один симптом — утомляемость. Ученые из Тринити колледжа в Дублине выяснили, что она встречается примерно у каждого второго больного COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.

 

Теги:
ученые, Ученые, пандемия, Карантин, коронавирус



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