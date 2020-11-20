Минэкономразвития РФ: вид на жительство можно получить взамен инвестиций

В Министерстве отметили, что введение аналога "золотых паспортов" поможет не только привлечь дополнительные денежные средства, но и создать новые рабочие места.

ТАШКЕНТ, 20 ноя — Sputnik. В Министерстве экономического развития России предложили реализовать программу выдачи вида на жительство иностранцам в обмен на экономические инвестиции, передает газета "Известия" со ссылкой на соответствующий законопроект.

Необходимые условия для претендента:

стать собственником российской компании и вложить в ее капитал не менее 15 миллионов рублей. Если предпринимателю принадлежит иностранная организация (не менее трех лет), тогда размер инвестиций вырастит до 50 миллионов рублей;

инвестировать 15 миллионов рублей в российский бизнес, и в этом случае заинтересованному лицу не обязательно нужно быть акционером;

открыть ИП с десятимиллионным вложением в рублях, а также принять на работу десять россиян;

владеть три года российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью 30 миллионов рублей.

В Минэкономразвития отметили, что введение аналога "золотых паспортов" поможет не только привлечь дополнительные денежные средства, но и создать новые рабочие места. Таким образом, предложенная инициатива позволит ускорить процесс технологического обновления и развитие экономики Росси.

На территории Евросоюза "золотой паспорт" (гражданство в обмен на инвестиции) можно получить в Австрии, Германии, на Мальте, в Ирландии и странах Соединенного Королевства.

Напомним: в октябре прошлого года Минюст информировал о возможности иностранным гражданам получить вид на жительство в Узбекистане за $3 миллиона. Для оформления инвестиционной визы нужно обратиться в территориальные органы внутренних дел и предоставить следующие документы: анкету установленного образца, приложение ходатайства от предприятия с иностранными инвестициями, справку о внесенных инвестициях и паспорт.