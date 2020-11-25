Тревога и пессимизм: в Кремле рассказали о настроениях в обществе

Однако меры и федерального центра, и регионов позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. В России фиксируют тревогу и пессимизм в обществе на фоне пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

"Естественно, (в обществе испытывают) тревогу и пессимизм в связи с тем, что по стране, как и по всему миру, идет пандемия. Это оптимизма, к сожалению, не добавляет", - сказал Песков.

По его словам, меры и федерального центра, и регионов позволяют не допустить коллапса системы здравоохранения. Также это позволяет достаточно оперативно и эффективно ликвидировать какие-то узкие моменты, проблемные моменты, которые случаются то в этом, то в том регионе.

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Напомним, в России за последние сутки коронавирус выявлен еще у 23 675 человек в 85 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве (4 685), Петербурге (3 421), Подмосковье (1 005).