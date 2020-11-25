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Меган Маркл

"Важно это обсуждать": Меган Маркл рассказала, что потеряла ребенка

© AFP 2018 / BEN STANSALL
В мире
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По ее словам, очень важно обсуждать проблемы, связанные с горем и болью, так как только это помогает облегчить ношу и обрести поддержку.

ТАШКЕНТ, 25 ноя - Sputnik. Супруга британского принца Гарри Меган Маркл недавно потеряла ребенка, об этом она рассказала в колонке в The New York Times.

Оказалось, что это произошло в июле, когда о беременности герцогини Сассекской не было известно широкой общественности. 

"Я собрала волосы в хвост, прежде чем достать сына из кроватки. Сменив ему подгузник я почувствовала резкую судорогу. Я легла на пол с ним на руках, напевая колыбельную, чтобы успокоить нас обоих, веселая мелодия резко контрастировала с чувством, что что-то не так. Когда я сжимала своего первого ребенка, я поняла, что теряю второго. Через несколько часов я лежала на больничной койке, держа мужа за руку. Я чувствовала его липкие ладони и поцеловала костяшки его пальцев, влажные от наших слез", — написала Меган. 

По ее словам, очень важно обсуждать проблемы, связанные с горем и болью, так как только это помогает облегчить ношу и обрести поддержку.

"В комнате из ста женщин 10–20 пережили выкидыш. Тем не менее, несмотря на ошеломляющую общность этой боли, разговор о ней остается табу, пронизанным (совершенно необоснованным) стыдом, закрепляя цикл скорби в одиночестве", - заключила она.

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Напомним, в мае 2019 года британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл наконец показали своего новорожденного сына.

6 мая Меган Маркл родила сына, который занял седьмое место в линии престолонаследия и стал восьмым по счету правнуком королевы Елизаветы Второй.

Теги:
трагедия, дети, ребенок, принц, Принц Гарри, Великобритания, Великобритания, Меган Маркл



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