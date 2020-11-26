Мэр Москвы назвал ситуацию с распространением вируса в столице напряженной

Сейчас происходит постепенное сглаживание динамики роста, отметил мэр Москвы. Однако, по его словам, говорить о переходе к снижению уровня заболеваемости пока рано.

ТАШКЕНТ, 26 ноя — Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в личном блоге, что ситуация с распространением коронавируса остается напряженной, передает РИА Новости.

"За неделю с 16 по 22 ноября 2020 года количество выявленных случаев ковидной пневмонии увеличилось на 2%, число госпитализаций – на 3%", - написал Собянин.

В этой связи мэрия Москвы продлила до 15 января ограничения, действующие в российской столице из-за эпидемической обстановки:

домашний режим для пожилых;

30% сотрудников компаний должны работать удаленно;

студенты учатся удаленно, их транспортные карты заблокированы;

запрещены ночные рестораны и клубы;

всем компаниям, занятым обслуживанием граждан, рекомендовано использовать систему чек-инов;

закрыты досуговые учреждения для детей;

заполнять кино, театры и трибуны можно только на 25%.

В Москве действуют ограничения, которые власти города ввели из-за сложной эпидемической ситуации. Так, после 23.00 не работают кафе, бары, рестораны и ночные клубы, а студенты вузов и колледжей учатся дистанционно. Временно приостановлены выставки, публичные лекции и другие развлекательные мероприятия со зрителями, кроме спортивных.