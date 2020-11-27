Стала известна дата итоговой пресс-конференции Владимира Путина

Президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Президент России Владимир Путин проведет 17 декабря итоговую пресс-конференцию, выйдет на связь из своей резиденции, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Двадцать девятого ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента России Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года", - говорится в информации.

Подчеркивается, что из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра международной торговли.

В Кремле сообщили о подготовке ежегодной пресс-конференции Путина >>

Напомним, в прошлом году пресс-конференция Путина состоялась днем 19 декабря в Центре международной торговли в Москве и стала 15-й по счету. Впервые такой формат общения с журналистами был опробован в 2001-м. На конференцию 2019 года было аккредитовано рекордное число журналистов — 1 702 человека. Эфир длился 4 часа 18 минут.