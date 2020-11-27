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Дистанционное обучение школьников

В России предложили продлить меры из-за COVID-19 в школах до 2022 года

© Sputnik / Григорий Сысоев
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На данный момент особые правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021-го.

ТАШКЕНТ, 27 ноя - Sputnik. Роспотребнадзор планирует продлить санитарные требования к школам до 2022 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.

На данный момент особые правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций действуют до 1 января 2021-го.

Если постановление будет принято, они будут продлены до 1 января 2022 года.

По правилам запрещается проведение массовых групповых (для классов, отрядов) мероприятий. Расписание же занятий составляется исходя из задачи минимизировать контакты детей.

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Сейчас в очной форме продолжают работать более 70 процентов российских школ. Решение о переводе школьников на удаленку при ухудшении эпидемиологической ситуации принимают региональные власти.

Теги:
школьники, Школа, школы, школа, пандемия, Карантин, коронавирус, Россия, Россия, Роспотребнадзор



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