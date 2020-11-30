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Женщина занимается йогой

Дыхательные практики и танцы: как в Google заботятся о здоровье сотрудников

© CC0 / Pixabay / Irina L
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201130/15501531/Dykhatelnye-praktiki-i-tantsy-kak-v-Google-zabotyatsya-o-zdorove-sotrudnikov.html

Работники смотрят видео с советами, как обустроить рабочее пространство, как вкусно готовить, заниматься йогой и танцевать. Примечательно, что все эти "уроки" записывают сами же сотрудники.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. В компании Google рассказали о том, как заботятся о психическом здоровье своих сотрудников во время пандемии.

Менеджер по здоровью Google Лорен Уитт рассказала, что компания выбрала стратегию "тренировки стойкости", для которых создала специальные ролики по 5-6 минут. 

"В видео говорится о техниках дыхания, здоровом сне и борьбе с тревожностью. В записи роликов приняли участие спортсмены, которым привычны высокие нагрузки", - рассказала Уитт.

Также работники смотрят видео с советами, как обустроить рабочее пространство, как вкусно готовить, заниматься йогой и танцевать. Примечательно, что все эти "уроки" записывают сами же сотрудники.

Google оставит сотрудников на удаленке до июля 2021 года >>

Плюс ко всему, компания ввела дополнительные выходные.

Напомним, сейчас в Google работает более 130 тысяч человек, они находятся на удаленке до середины 2021 года.

Теги:
работа, США, США, удаленная работа, удаленка, Дистанционная работа, Google, Google



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