Почему не удается остановить пандемию - ответ ученых

Как оказалось, у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка коронавируса была выше, чем при наличии симптомов.

ТАШКЕНТ, 30 ноя - Sputnik. Количество вирусов SARS-CoV-2 в организме бессимптомных пациентов выше, чем у пациентов с симптомами, считают турецкие ученые.

По их мнению, именно этот фактор коренным образом отличает новый коронавирус от прочих патогенов и объясняет, почему усилия многих стран по сдерживанию пандемии не дают результатов.

Авторы исследования оценили уровень вирусной нагрузки у шести типов пациентов, различных по возрасту и тяжести заболевания. У четверти из них не наблюдалось симптомов.

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Обнаружилось, что у всех бессимптомных пациентов вирусная нагрузка была выше, чем при наличии симптомов. Кроме того, с увеличением тяжести заболевания и возраста пациента этот показатель снижался.

"COVID-19 — сложная головоломка, состоящая из множества пазлов. Срочно необходимы вирусологические и иммунологические исследования, чтобы собрать все воедино и увидеть общую картину. Наше исследование, в отличие от других, демонстрирует, что бессимптомные пациенты имеют более высокую вирусную нагрузку SARS-CoV-2, чем пациенты с симптомами, и с увеличением тяжести заболевания наблюдается значительное снижение вирусной нагрузки", - говорится в статье.

По мнению ученых, низкая вирусная нагрузка SARS-CoV-2 коррелирует с факторами, определяющими плохой прогноз течения инфекции, такими как двустороннее "матовое стекло" при КТ грудной клетки, низкое количество лимфоцитов и пожилой возраст.

По мнению ученых из Турции, более высокая вирусная нагрузка у бессимптомных пациентов может оказаться лишь "вершиной айсберга" проблем, связанных с распространением COVID-19.