В России смертность от COVID-19 за сутки обновила рекорд

Второй день подряд смертность, по данным оперативного штаба, обновляет рекорд: накануне было 569 летальных исходов, а сегодня - 589 человек.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Более 500 человек за один день умерло в России от COVID-19 в пятый раз, сообщают в оперштабе.

"Второй день подряд смертность, по данным оперативного штаба, обновляет рекорд: накануне было 569 летальных исходов, а сегодня - 589 человек", - говорится в информации.

В Москве 5 191 новый заболевший за сутки, в Санкт-Петербурге выявлено 3 684 человека. В Подмосковье — 1 148, в Нижегородской области — 473, в Карелии — 451. Больше 300 новых случаев заражения в восьми регионах, больше 200 — в 22 регионах, больше 100 — в 34 регионах.

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Всего с начала эпидемии оперативный штаб зафиксировал 41 053 летальных случая. За сутки выздоровели 26 882 человека. Впервые после 28 ноября число выздоровевших превысило число новых зараженных. Всего выздоровели 1 830 349 пациентов.