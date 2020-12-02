Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию от COVID

Глава государства уточнил, что обсуждал ранее с Голиковой и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным темпы производства вакцин для борьбы с коронавирусом.

ТАШКЕНТ, 2 дек - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову приступить к масштабной вакцинации от новой коронавирусной инфекции в России на следующей неделе.

Путин заявил о проработке вопроса поставок вакцины "Спутник V" в страны ОДКБ >>

Глава государства уточнил, что обсуждал ранее с Голиковой и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным темпы производства вакцин для борьбы с коронавирусом.

"Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего, двух групп риска - это врачей и учителей. Если вы считаете, что мы к такому шагу подошли вплотную, то просил бы вас организовать работу таким образом, чтобы в конце следующей недели мы уже приступили к этой масштабной вакцинации", - сказал Путин.

Напомним, сейчас в России зарегистрированы две вакцины против COVID-19. Первым регистрацию прошел препарат "Спутник V". Препарат был разработан в Центре им. Гамалеи, его клинические испытания прошли в июне и июле. 14 октября президент Владимир Путин объявил о регистрации "ЭпиВакКороны" от центра "Вектор". В стране также разрабатывается третий препарат — этим занимается центр имени Чумакова. Планируется, что массовый выпуск вакцины начнется в феврале 2021 года.