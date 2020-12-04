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"Союзмультфильм" покажет новогодних Чебурашку и Крокодила Гену

© Foto : Soyuzmultfilm Studio, 1969-1983 гг.
В мире
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201204/15534759/Soyuzmultfilm-pokazhet-novogodnikh-Cheburashku-i-Krokodila-Genu.html

Короткометражный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" будет выполнен в технике 3D длительностью 6 минут.

ТАШКЕНТ, 4 дек - Sputnik. Киностудия "Союзмультфильм" представит новогоднюю короткометражку "Чебурашка. Секрет праздника", героев которой озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник, сообщает РИА Новости.

Таким образом "Союзмультфильм" решил сделать подарок поклонникам легендарных героев.

"В прошлом году в канун праздника мы показали продолжение приключений медвежонка Умки, а в этом расскажем новую новогоднюю историю о Чебурашке и Крокодиле Гене. Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо. Простая, легкая и нежная – эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей", - рассказала председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Короткометражный мультфильм "Чебурашка. Секрет праздника" будет выполнен в технике 3D длительностью 6 минут. Песню для новой серии написал композитор и певец Леонид Агутин. Роль Чебурашки озвучила певица Анжелика Варум, а Крокодил Гена заговорил голосом актера Леонида Ярмольника. Дата и каналы, где пройдет показ, будут объявлены позже.

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Теги:
Культура, мультфильм



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