Онищенко предложил отказаться от новогодних каникул в России

Онищенко обратил внимание на то, что подобной практики в мире не существует, а в России она появилась не так давно.

ТАШКЕНТ, 7 дек - Sputnik. В России считают правильным отказаться от длинных новогодних каникул, заявил академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщает РИА Новости.

"Вы обратитесь в институт Склифосовского, они вам скажут, что первая декада января — это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде, и так далее. Конечно, это плохо. И если как-то оно демпфировалось (смягчалось. — Прим. ред.) тем, что хотя бы в крупных городах люди летали за рубеж, то в этом году этого не будет", — пояснил он.

Также, по его мнению, длинные выходные плохо влияют на экономику страны.

Онищенко обратил внимание на то, что подобной практики в мире не существует, а в России она появилась не так давно.

"Это были 90-е годы, когда людям зарплату не платили, поэтому откупались этими прогулами. Вместо новогодних праздников лучше сделать выходным днем 31 декабря, так как все равно никто не работает", - добавил он.

В 2021 году 31 декабря будет выходным днем в России >>

Напомним, в 2021 году россиян ждут десятидневные январские каникулы. Последний день текущего года объявлен рабочим, но на местном уровне это можно изменить.