Мишустин: за рубежом возможен взрывной спрос на российскую вакцину от COVID

Во время выступления на форуме "Сделано в России" премьер подчеркнул, что в первую очередь планируется обеспечить медпрепаратом граждан РФ.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России".

В ходе мероприятия глава правительства заявил, что за рубежом ожидается взрывной спрос на российскую вакцину от коронавируса.

"Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса", - сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь планируется обеспечить вакциной граждан РФ.

В настоящее время клинические испытания вакцины уже проходят в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ, Индии. Также ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и ряда других стран. Кроме того, партия вакцины была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию и Сербию. Ожидается, что количество добровольцев, участвующих в клинических исследованиях "Спутника V" за рубежом, превысит пять тысяч человек.

Напомним: в начале декабря министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров доставил в Ташкент образцы вакцины "Cпутник V". Они переданы узбекской стороне с целью проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства медпрепарата на территории Узбекистана.