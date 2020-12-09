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Мишустин: за рубежом возможен взрывной спрос на российскую вакцину от COVID

© Sputnik / Александр Астафьев
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Во время выступления на форуме "Сделано в России" премьер подчеркнул, что в первую очередь планируется обеспечить медпрепаратом граждан РФ.

ТАШКЕНТ, 9 дек — Sputnik. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил на пленарной сессии Международного экспортного форума "Сделано в России".

В ходе мероприятия глава правительства заявил, что за рубежом ожидается взрывной спрос на российскую вакцину от коронавируса.

"Возможен большой, буквально взрывной спрос на такую востребованную сейчас продукцию, как вакцина от коронавируса", - сказал Мишустин.

При этом он подчеркнул, что в первую очередь планируется обеспечить вакциной граждан РФ.

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Копирайт: Ruptly / РФПИ / youtube_RussiaUN / www.cbc.ca / WHO / АФК "Система", завод "Биннофарм"
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В настоящее время клинические испытания вакцины уже проходят в Белоруссии, Венесуэле, ОАЭ, Индии. Также ведется работа с регуляторами Бразилии, Аргентины и ряда других стран. Кроме того, партия вакцины была ранее направлена для лабораторных исследований в Венгрию и  Сербию. Ожидается, что количество добровольцев, участвующих в клинических исследованиях "Спутника V" за рубежом, превысит пять тысяч человек.

Напомним: в начале декабря министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров доставил в Ташкент образцы вакцины "Cпутник V". Они переданы узбекской стороне с целью проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства медпрепарата на территории Узбекистана.

Теги:
Вакцина, Экспорт, Экономика, Россия, Михаил Мишустин



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