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Пограничный пункт Беларуси

Беларусь снова закрывает границы на выезд из-за коронавируса

© Sputnik / Александр Жибуль
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Пересечение границы через наземный пункт может быть разрешено только в исключительных случаях. Иностранцы, которые приехали в Беларусь и прошли 10-дневную самоизоляцию, выехать смогут.

ТАШКЕНТ, 10 дек - Sputnik. Правительство Беларуси приняло решение закрыть государственные наземные границы на выезд из-за распространения COVID-19, пишет Sputnik Беларусь.

"Согласно постановлению правительства, закрываются наземные пункты пропуска через границу, в том числе автодорожные, железнодорожные и речные. Мера также коснется иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории страны", - говорится в сообщении.

Примечательно, что пересечение границы через наземный пункт может быть разрешено только в исключительных случаях, связанных с чрезвычайными обстоятельствами, а также в целях обеспечения национальных интересов Беларуси. Разрешение на выезд выдает председатель государственного пограничного комитета.

В Беларуси ограничили въезд отдельным гражданам — ГПК >>

Иностранцы, которые приехали в Беларусь и прошли 10-дневную самоизоляцию, выехать смогут.

Напомним, пересечение границы в наземных пунктах пропуска уже было ограничено 1 ноября текущего года для иностранцев из-за ситуации с пандемией COVID-19. Александр Лукашенко ранее заявлял, что необходимости закрывать границы из-за появления коронавируса в стране нет, в марте он называл закрытие границ по всему миру "несусветной глупостью".

Теги:
Александр Лукашенко, коронавирус, пандемия, Карантин, госграница, граница, границы, Беларусь



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