Минобороны РФ заявило о планах по дискредитации "Спутника V" за рубежом

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V".

ТАШКЕНТ, 11 дек - Sputnik. Российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" планируется дискредитировать из-за рубежа — якобы ведется информационная кампания, финансируемая иностранными государствами, пишет РИА Новости.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал, что за рубежом выделили средства на дискредитацию российской вакцины "Спутник V", и предупредил о скором появлении серии псевдоаналитических "расследований" и лжесвидетельств "очевидцев" по якобы "опасности" российской вакцины или поголовных "отказах" от вакцинирования.

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По мнению заслуженного врача РФ Владимира Круглого, попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" - это элемент информационной войны и недобросовестной конкуренции.

"Конечно, это пример недобросовестной конкуренции, поскольку сейчас разрабатываются и уже разработаны несколько видов вакцин. Это огромные деньги", - сказал Круглый.

Он подчеркнул, что вакцины – это не только медицинский ресурс, возможность привиться от COVID, это и очень жесткая конкуренция в плане продаж.

Напомним, препарат "Спутник V" первым из трех российских вакцин прошел регистрацию. Он разработан в Центре имени Гамалеи, его клинические испытания были проведены в июне и июле.