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В работе Google произошел глобальный сбой

© AFP 2018 / KIMIHIRO HOSHINO
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https://uz.sputniknews.ru/world/20201214/15600190/V-rabote-Google-proizoshel-globalnyy-sboy.html

Обращения поступали в основном из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании.

ТАШКЕНТ, 14 дек - Sputnik. В работе поисковой системы Google, а также принадлежащих ей почтового сервиса GMail и видеохостинга YouTube произошел сбой, однако неполадки быстро устранили,  свидетельствуют данные сервиса Downdetector."

"Обращения поступали в основном из Великобритании, Нидерландов, Италии, Германии, Польши и Испании. Воспользоваться поисковиком не смогли также из Москвы и Санкт-Петербурга. Жители этих стран и городов пожаловались на проблемы с доступом к YouTube и GMail", - говорится в сОгро

Больше всего пользователей Google (77 процентов), YouTube (87 процентов) и Gmail (57 процентов), сообщивших о проблеме, не смогли зайти на сайты. Остальные столкнулись с тем, что им не удалось авторизироваться.

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Напомним, Google со своей поисковой системой и почтой Gmail входит в холдинговую компанию Alphabet. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.

Теги:
сбой в системе, Google, Google



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