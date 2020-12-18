Мария Шарапова выходит замуж - первое фото

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Легендарная российская теннисистка Мария Шарапова выходит замуж, об этом она сообщала в Instagram.

"Я сказала "да" в первый же день, когда мы встретились. Это был наш маленький секрет, не так ли?" — написала Шарапова.

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Женихом спортсменки оказался бизнесмен Александр Джилкс. Он выпускник Бристольского университета, основатель онлайн-аукционной компании Paddle8 и друг принца Уильяма.

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Об их романе стало известно еще в 2018 году, когда их заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Позже папарацци запечатлели пару в ресторане, после чего Мария выложила Instagram-stories с Александром, подтвердив тем самым слухи о романе.