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Российская теннисистка Мария Шарапова

Мария Шарапова выходит замуж - первое фото

© Sputnik / Антон Денисов
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201218/15629661/Mariya-Sharapova-vykhodit-zamuzh---pervoe-foto.html

Ее жених - выпускник Бристольского университета, основатель онлайн-аукционной компании Paddle8 и друг принца Уильяма.

ТАШКЕНТ, 18 дек - Sputnik. Легендарная российская теннисистка Мария Шарапова выходит замуж, об этом она сообщала в Instagram.

"Я сказала "да" в первый же день, когда мы встретились. Это был наш маленький секрет, не так ли?" — написала Шарапова.

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Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova)

Женихом спортсменки оказался бизнесмен Александр Джилкс. Он выпускник Бристольского университета, основатель онлайн-аукционной компании Paddle8 и друг принца Уильяма.

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Об их романе стало известно еще в 2018 году, когда их заметили вместе в аэропорту Лос-Анджелеса. Позже папарацци запечатлели пару в ресторане, после чего Мария выложила Instagram-stories с Александром, подтвердив тем самым слухи о романе.

Теги:
знаменитости, свадьба, помолвка, Спортсмен, Теннис



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