Новый штамм коронавируса: свыше 20 стран закрыли сообщение с Великобританией

Первыми о прекращении авиасообщения с Британией до 1 января объявили власти Нидерландов. Их примеру последовала Бельгия, закрыв границу с Королевством как минимум на 24 часа.

ТАШКЕНТ, 21 дек – Sputnik. В Британии выявлен новый, более заразный штамм коронавируса, в связи с чем власти свыше двух десятков стран приняли решение о закрытии транспортного сообщения со страной, передает РИА Новости.

В британском Минздраве отмечают, что новый SARS-CoV-2, обнаруженный в середине декабря, распространяется быстрее обычного. Глава правительства Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил, что этот штамм на 70 процентов заразнее, чем первоначальный вариант.

Первыми о прекращении авиасообщения с Британией до 1 января объявили власти Нидерландов. Их примеру последовала Бельгия, закрыв границу с государством как минимум на 24 часа. В связи с этим также отменено железнодорожное сообщение между Лондоном и Брюсселем, Лондоном и Амстердамом.

Перелеты в Британию также полностью или частично прервали Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия, Финляндия, Хорватия и Дания.

"Франция приостановила все транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов. Швеция запретила въезд приезжающих из этой страны, Греция ввела для них семидневный карантин, Кипр — двухнедельный, а Испания усилила контроль за прибывающими из Соединенного Королевства", - информируют в новостном агентстве.

Кроме стран Евросоюза, полеты в Британию также прекратили власти Турции, Швейцарии, Канады, Израиля и Аргентины. Полностью закрыла свои границы на семь дней и отменила все международные рейсы Саудовская Аравия.

В российском оперштабе по мониторингу ситуации с коронавирусом прежде уже сообщали, что следят за обстановкой в Великобритании и дополнительно будут уведомлять обо всех соответствующих решениях.