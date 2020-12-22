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Логотип Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Архивное фото

Насколько опасен новый штамм коронавируса COVID-19 – ответ ВОЗ

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Эксперт Майкл Райан сообщил, что отслеживание мутации вируса в режиме реального времени является позитивным событием для здравоохранения.

ТАШКЕНТ, 22 дек – Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет доказательств того, что новый штамм коронавируса COVID-19 усиливает тяжесть течения заболевания, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Об этом сообщает новостное издание Reuters.

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"Мы знаем, как себя защищать, и правила не меняются вне зависимости от разновидности вируса", – сказал он.

Директор программы также отметил, что ВОЗ положительно оценивает открытие новых штаммов.

"Мы должны найти баланс. Очень важно обеспечить прозрачность, очень важно рассказать общественности, какова она есть, но также важно понять, что это нормальная часть эволюции вируса", – объяснил Райан.

Как сообщает специалист, отслеживание мутации вируса в режиме реального времени является позитивным событием для здравоохранения.

© Sputnik / Владимир Астапкович
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К тому же Райан добавил что власти государств проявляют излишнюю осторожность при оценке рисков, вводя ограничения на поездки. "Это разумно", – заключил он.

Ранее глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил, что в Соединенном Королевстве обнаружили новый тип коронавирусной инфекции. В некоторых регионах резко подскочили темпы распространения заболевания. По словам эксперта, на тот момент в стране было выявлено свыше тысячи случаев заражения новым возбудителем. После его заявления более двадцати стран временно приостановили транспортное и авиасообщение с Британией.

Теги:
пандемия, коронавирус, ВОЗ



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