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В Москве возросло число госпитализаций больных COVID-19

© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201222/15656437/V-Moskve-vozroslo-chislo-gospitalizatsiy-bolnykh-COVID-19.html

Система здравоохранения справляется с нагрузкой. В настоящий момент задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в Москве: на этой неделе рост заболеваемости составил пять процентов, а также увеличилось число госпитализированных, сообщает РИА Новости.

"На период недели тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12%. Но последняя неделя опять показала рост 5%. И еженедельно продолжается рост госпитализации", - сказал он.

Однако ввод дополнительных ограничений пока не планируется, отметил он. Градоначальник подчеркнул, что система здравоохранения справляется с нагрузкой. В настоящий момент задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них свободно 30 процентов.

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За последние сутки в российской столице выявили 7237 новых случаев заражения коронавирусом — это самый большой показатель прироста среди российских регионов. Всего в стране за последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 28 776 жителей.

Теги:
пандемия, коронавирус, Россия, Россия, Москва, Москва, Сергей Собянин



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