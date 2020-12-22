В Москве возросло число госпитализаций больных COVID-19

Система здравоохранения справляется с нагрузкой. В настоящий момент задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда.

ТАШКЕНТ, 22 дек - Sputnik. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об изменении ситуации с коронавирусом в Москве: на этой неделе рост заболеваемости составил пять процентов, а также увеличилось число госпитализированных, сообщает РИА Новости.

"На период недели тому назад у нас было снижение заболеваемости на 12%. Но последняя неделя опять показала рост 5%. И еженедельно продолжается рост госпитализации", - сказал он.

Однако ввод дополнительных ограничений пока не планируется, отметил он. Градоначальник подчеркнул, что система здравоохранения справляется с нагрузкой. В настоящий момент задействовано 18 тысяч единиц коечного фонда, из них свободно 30 процентов.

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