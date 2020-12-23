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Фужеры, наполненные шампанским

Владимир Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем

© Sputnik / Руслан Кривобок
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По словам президента, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

ТАШКЕНТ, 23 дек - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин призвал все регионы сделать 31 декабря в этом году выходным, пишет РИА Новости.

По словам президента, работа 31 декабря "очень своеобразная", а по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на федеральном уровне.

"Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую и в тех субъектах, где такое еще решение не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять для того, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня", - сказал Путин.

Напомним, лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов предложил главе государства сделать 31 декабря всероссийским выходным.

В 2021 году 31 декабря будет выходным днем в России >>

На 2021 год премьер-министр РФ Михаил Мишустин своим постановлением уже сделал 31 декабря выходным днем. Постановление о переносе выходных дней каждый год подписывается на следующий.

Теги:
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