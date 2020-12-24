Новый год без Деда Мороза: в Казахстане ужесточают карантинные меры

Крупнейший город Казахстана находится в "желтой" зоне по заболеваемости коронавирусом. Власти ужесточают правила проведения праздников.

ТАШКЕНТ, 24 дек — Sputnik. В Алматы запретили вызывать на дом Деда Мороза и Снегурочку, сообщает Sputnik Казахстан.

С 25 декабря по 5 января в городе прекратят работу агентства по вызову аниматоров. Также запрещено проведение новогодних мероприятий во всех организациях.

Крупнейший город Казахстана находится в "желтой" зоне по заболеваемости коронавирусом.

Республиканская спецкомиссия также призвала узбекистанцев носить маски в общественных местах, соблюдать ограничения по числу участников мероприятий в ресторанах, кафе и других заведениях общественного питания (не более 30 человек).

Под запретом оказались и корпоративы в министерствах, ведомствах и организациях. Встречать Новый год необходимо в семейном кругу.