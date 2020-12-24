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Ревущие 20-е и эпоха гедонизма: что ждет мир после пандемии

"Ревущие 20-е" и эпоха гедонизма: что ждет мир после пандемии

© AFP 2018 / MARTIN BUREAU
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Во время пандемии люди становятся сдержаннее и избегают рисков, однако уже к 2024 году тенденции на закрытость уйдут и в мире наступит эпоха гедонизма.

ТАШКЕНТ, 24 дек - Sputnik. Человечество войдет в "ревущие 20-е" сразу после пандемии, считают ученые из США.

"После окончания пандемии коронавирус люди ринутся наверстывать упущенные социальные контакты, повторится эпизод столетний данности, и человечество снова войдет в "ревущие 20-е", - говорится в сообщении.

По мнению ученых, во время пандемии люди становятся сдержаннее, экономят деньги и избегают рисков, однако уже к 2024 году тенденции на закрытость уйдут и в мире наступит эпоха гедонизма.

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Динамичная эпоха, в которую быстро развивались культурные и социальные стороны жизни в Европе и США, наступила по завершении Первой мировой войны и эпидемии "испанки" в 1918 году, добавили исследователи.

Теги:
люди, мир, мир, коронавирус, пандемия



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