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В Карелии узбекистанец может получить пожизненный срок за финансирование ИГ*

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20201228/15692522/V-Karelii-uzbekistanets-mozhet-poluchit-pozhiznennyy-srok-za-finansirovanie-IG.html

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Управление ФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело в отношении узбекистанца, подозреваемого в пособничестве террористической деятельности, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. 

Задержанный обвиняется в финансировании международной террористической организации "ИГ"* ("Исламское государство"*).

Суд заключил злоумышленника под стражу. Ведется следствие.

ФСБ России разгромила ячейку финансистов ИГИЛ* >>

Согласно российскому законодательству, если его вина будет доказана, он может лишиться свободы от восьми до пятнадцати лет или отправиться за решетку на пожизненный срок.

* Террористическая организация, запрещенная в России

Теги:
узбекистанец, Карелия, Борьба с терроризмом, финансирование, обвинение, суд



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