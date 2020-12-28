В Карелии узбекистанец может получить пожизненный срок за финансирование ИГ*

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Управление ФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело в отношении узбекистанца, подозреваемого в пособничестве террористической деятельности, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Задержанный обвиняется в финансировании международной террористической организации "ИГ"* ("Исламское государство"*).
Суд заключил злоумышленника под стражу. Ведется следствие.
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Согласно российскому законодательству, если его вина будет доказана, он может лишиться свободы от восьми до пятнадцати лет или отправиться за решетку на пожизненный срок.
* Террористическая организация, запрещенная в России