В Карелии узбекистанец может получить пожизненный срок за финансирование ИГ*

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Суд заключил обвиняемого под стражу. В настоящее время ведется следствие.

ТАШКЕНТ, 28 дек — Sputnik. Управление ФСБ России по Карелии возбудило уголовное дело в отношении узбекистанца, подозреваемого в пособничестве террористической деятельности, сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержанный обвиняется в финансировании международной террористической организации "ИГ"* ("Исламское государство"*).

Суд заключил злоумышленника под стражу. Ведется следствие.

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Согласно российскому законодательству, если его вина будет доказана, он может лишиться свободы от восьми до пятнадцати лет или отправиться за решетку на пожизненный срок.

* Террористическая организация, запрещенная в России