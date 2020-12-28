Алиса Фрейндлих госпитализирована из-за коронавируса

Сейчас актриса, состояние которой стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.

ТАШКЕНТ, 28 дек - Sputnik. Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих была госпитализирована с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

"Сейчас Алиса Фрейндлих находится в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, но не на ИВЛ… Состояние тяжелое, но стабильное", - сказала представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Как сообщали в пресс-службе Большого драматического театра имени Товстоногова, Фрейндлих была госпитализирована в центр имени Соколова 25 декабря в связи с диагнозом "коронавирус". Сейчас актриса, состояние которой стабильно, получает интенсивную терапию под постоянным контролем врачей.

По ее словам, Алиса Бруновна получает медикаментозную поддержку, соответствующую ее возрасту и состоянию.

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Ранее представитель окружного научно-клинического центра имени Соколова рассказала, что Фрейндлих в течение недели лечилась дома, прежде чем была госпитализирована по скорой.

Алиса Фрейндлих (родилась 8 декабря 1934 г. в Ленинграде) - советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, трех Государственных премий РФ, премии правительства России. Фрейндлих наиболее известна по фильмам "Служебный роман", "Соломенная шляпка", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Сталкер", "Жестокий романс".