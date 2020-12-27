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Ученые Великобритании назвали семь новых симптомов коронавируса

© Sputnik / Владимир Астапкович
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Sputnik Узбекистан
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Британские исследователи рекомендовали пройти самодиагностику — каждое утро нюхать то, что обладает сильным запахом — например, мыло или кофе.

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Ученые из Королевского колледжа Лондона перечислили семь главных симптомов COVID-19, передает Daily Express.

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Кроме трех "классических" симптомов коронавируса — лихорадки, кашля, потери вкуса и обоняния, специалисты дополнительно обозначили еще семь, на которые следует обратить особое внимание — головная боль, слабость, потеря аппетита, боли в мышцах, диарея, спутанное сознание и сыпь на коже.

"Если у вас есть любые симптомы COVID-19, не рискуйте — самоизолируйтесь с домочадцами и как можно скорее пройдите тест", — информируется в публикации.

Также врачи порекомендовали пройти самодиагностику — каждое утро нюхать то, что обладает сильным запахом — например, мыло или кофе.

Ранее власти Великобритании сообщили об обнаружении мутации коронавируса. Как заявлял премьер-министр страны Борис Джонсон, новый штамм может быть на 70% заразнее. В результате свыше 20 стран срочно закрыли сообщение с Соединенным Королевством. Первым о приостановлении перелетов в Британию заявило правительство Нидерландов.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения Узбекистана, в республике зарегистрировано 76 751 случай заболевания коронавирусом, лечение от COVID-19 проходят 1 847 пациентов, а количество выздоровевших за весь период составило 74 291 человек.

Теги:
Великобритания, статистика, коронавирус, пандемия



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