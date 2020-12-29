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Денежные купюры и монеты.

Какие денежные операции в РФ попадут под контроль в 2021 году

© Sputnik / Владимир Трефилов
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Новые поправки существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.

ТАШКЕНТ, 29 дек - Sputnik. Уже с нового 2021 года денежные операции россиян попадут под контроль властей, сообщает РИА Новости.

Новые поправки существенно увеличат список подпадающих под контроль финансовой разведки действий с денежными средствами.

"Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику", - объясняет председатель правления КПК "Обновление" Михаил Дорофеев.

В частности, в новом году финансовая разведка будет контролировать почтовые переводы на сумму от 100 тысяч рублей, возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей, ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга и за любыми операциями с наличностью, превышающие 600 тысяч рублей.

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Также поправки коснутся и перечня контролируемых сделок с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей — к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Начиная с 10 января банки и другие организации, осуществляющие денежные переводы, должны будут передавать сведения о них, если превышены указанные в "антиотмывочном" законе лимиты.

Теги:
Россия, Россия, Экономика, деньги, денежные переводы



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