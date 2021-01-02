Птицы падали замертво: что случилось в Италии в новогоднюю ночь

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Сразу множество скворцов попадали с неба и разбились о землю в Италии. По словам орнитологов, дезориентировали птиц праздничные фейерверки, информирует Sputnik Италия. За безрадостной картиной наблюдали и жители Рима, которые прибыли на площадь у вокзала Термини. Они распространили фото и видео в соцсетях.

tantissimi uccellini morti a via Cavour a causa dei botti ma porco zio ma ce la fate pic.twitter.com/3yIchlwOo7 — Марс (@FLVKE96s) January 1, 2021

​"Извините, но желание праздновать уже прошло. Сотни мертвых птиц", — прокомментировал кадры один из пользователей сети.

Корреспонденты агентства обратились к представителям международной организации защиты животных. Там подтвердили, что причиной гибели птиц могли стать новогодние фейерверки.

"Скворцы столкнулись друг с другом из-за страха и дезориентации после взрывов фейерверков. Птицы спят на деревьях и при первом возникновении шума становятся возбужденными. Страх заставляет их терять концентрацию, и это приводит к тому, что они натыкаются друг на друга или на твердые препятствия и разбиваются", - пояснили в ассоциации.

#Strage di #capodanno a #Roma:

Stormi di uccellini scappano impauriti e si schiantano sui palazzi e sui fili dell'energia elettrica...in tanti restano a terra morti.

E proprio necessario continuare a sparare ogni anno? pic.twitter.com/tHIDHe4FWM — NON SEI IRPINO SE (@lucadel08) January 1, 2021

​Специалисты также отметили, что такую "технику" запугивания пернатых используют браконьеры.

Сообщается, что активисты экодвижений Италии неоднократно обращались к мэру Рима с петицией о запрете фейерверков. Однако пока властями итальянской столицы они услышаны не были.