В Москве расширили список категорий для вакцинации

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в начале декабря. Работают 70 пунктов на базе городских поликлиник.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. Запись на вакцинацию работников банковского и финансового сектора, органов власти и бюджетных учреждений откроется в Москве с 4 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Прививочные пункты будут работать ежедневно с 08:00 до 20:00 без выходных", - говорится в сообщении.

Вакцинация от COVID-19 стартовала в Москве в начале декабря. Работают 70 пунктов на базе городских поликлиник. Запись открыта на порталах mos.ru и emias.info, в городских мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "ЕМИАС.ИНФО", через информационные киоски в поликлиниках или по телефону.

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Напомним, что в первую очередь начали прививать людей из основных групп риска: врачей, учителей, социальных работников, позже к ним прибавили сотрудников МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта, энергетики, промышленности и СМИ, строительного комплекса, волонтеров и студентов вузов и колледжей.

Сделать прививку могут люди старше 18 лет, если у них нет хронических заболеваний, перечисленных в списке противопоказаний, они в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.





