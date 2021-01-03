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Инфекционист назвал постпраздничные сроки новой вспышки COVID-19

© Sputnik / Евгений Одиноков
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Sputnik Узбекистан
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Пока расслабляться рано, считает инфекционист. По его словам, рост заболеваемости будет после первых пяти дней праздников.

ТАШКЕНТ, 3 янв - Sputnik. В России ситуация с коронавирусом стабилизируется только к концу февраля, считает инфекционист Евгений Тимаков, пишет РИА Новости.

"Сейчас будет рост заболеваемости после первых 5 дней праздников через неделю, так как люди будут контактировать. К концу января в Москве, скорее всего, будет стабилизироваться ситуация, а по России - к концу февраля",- сказал Тимаков.

По его словам, сейчас ситуация с коронавирусом стабильная, но напряженная. В целом, расслабляться пока рано.

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Напомним, в декабре прошлого года заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что улучшения эпидемиологической ситуации в России можно ожидать только к весне.

Теги:
Россия, Россия, пандемия, Карантин, коронавирус



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