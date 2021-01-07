Беспорядки в США: Байден победил, но Трамп не сдается

Лидер американских республиканцев Митч Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов.

ТАШКЕНТ, 7 янв — Sputnik. Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в конгрессе в четверг, передают РИА Новости.

"Мы заново собрались в этой палате, и мир увидит прочность и силу нашей демократии, так даже на фоне беспрецедентных жестокости и вандализма в этом Капитолии избранные представители народа Соединенных Штатов собрались снова в тот же самый день, чтобы поддержать и защитить конституцию Соединенных Штатов… Вернемся к работе", - сказал председательствующий на заседании вице-президент Майк Пенс.

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В свою очередь лидер республиканцев США Митч Макконнелл заявил, что сенат не удастся запугать, он не уступит беззаконию и утвердит результат прошедших выборов.

"Мы не склонимся перед беззаконием или запугиванием, мы снова в строю и мы исполним предписанную конституцией обязанность для нашей страны и мы сделаем это сегодня", - сказал Макконнелл на возобновившемся после подавления беспорядков заседании конгресса.

Законодатели должны утвердить итоги прошедших президентских выборов, победителем на которых был признан Джо Байден.

"Мы завершим процесс в соответствии с правилами... и мы утвердим победителя президентских выборов 2020 года", - сообщил Макконнелл. Также он подчеркнул, что преступные деяния "никогда не будут руководить" действиями конгресса США.

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, начали штурмовать здание конгресса. Известно, что во время стрельбы в Капитолии погибли четыре человека, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. Протестующие прервали заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. По результатам минувшего голосования избранным президентом Америки считается демократ Джо Байден, однако Трамп не признает поражения. Из-за провокационных публикаций Facebook заморозил аккаунт действующего главы Штатов на сутки, а Twitter - на 12 часов.