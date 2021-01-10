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Кто станет президентом в Кыргызстане: в стране проходят досрочные выборы

© Sputnik / Алексей Майшев
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Сегодня граждане республики выбирают не только главу государства, но и форму правления. Предложены три варианта: президентская, парламентская и против всех.

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. Сегодня в Кыргызстане важный день, который определит дальнейшую судьбу страны. 

В республике проходят досрочные выборы президента — кыргызстанцы должны выбрать не тольку следующего главу государства, но и форму устройства власти.

  • Досрочные выборы президента Кыргызстана
    © Sputnik / Алексей Майшев
  • Досрочные выборы президента Кыргызстана
    © Sputnik / Алексей Майшев
  • Люди голосуют на досрочных выборах президента Кыргызской Республики на одном из избирательных участков в Бишкеке.
    © Sputnik / Алексей Майшев
  • Кандидат в президенты Кыргызской Республики Садыр Жапаров после голосования на досрочных выборах президента на одном из избирательных участков в Бишкеке.
    © Sputnik / Алексей Майшев
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© Sputnik / Алексей Майшев
Досрочные выборы президента Кыргызстана

Как сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан, гражданам раздают по два бюллетеня разных цветов: на белом указаны фамилии кандидатов в президенты, на голубом — варианты формы правления (президентская, парламентская и против всех).

В 8.00 по всей стране открылись 2 474 избирательных участка, еще 48 находятся за рубежом. Они будут работать до 20.00.

Всего свой голос смогут отдать 3 563 574 избирателя. По данным на 10.00, явка составила 2,8% (99 772 избирателя).

Голосование на участках проходит, согласно санитарно-гигиеническим требованиям: гражданам необходимо быть в маске, перчатках. Детей рекомендовано оставить дома.

Также власти попросили избирателей с симптомами ОРВИ или COVID-19 принять участие в выборах только после 18.00. 

В целях безопасности на каждом из участков дежурят по два медработника. 

 

Теги:
голосование, выборы президента, выборы, Кыргызстан



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