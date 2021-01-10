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Полнейший блэкаут: весь Пакистан остался на ночь без света

© CC0 / Unsplash / Raul Petri
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210110/15755597/Polneyshiy-blekaut-Pakistan-provel-vsyu-noch-bez-sveta.html

В масштабах целой страны подобные происшествия случаются крайне редко. Но все же случаются. Последний раз был в 2015 году, когда без света осталось 80% Пакистана. 

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Пакистане произошло одно из самых масштабных отключений электроэнергии в истории страны. 

Лампочка, архивное фото
© Sputnik
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Авария произошла в ночь на 9 января, пишет Hindustan Times. 

Без электричества остались жители столицы (Исламабада) и других крупных городов по всей территории Пакистана.

Предположительно, причиной столько массового блэкаута стала техническая неисправность в системе распределения энергии.

Власти страны, в свою очередь, отмечают, что сбой произошел из-за резкого падения мощности (до нуля) в национальной системе распределения электроэнергии. 

Впрочем, причины произошедшего еще предстоит определить. Этим займется специальная комиссия. 

Сегодня утром, 10 января, в большинстве регионов страны подача электричества возобновилась. 

Стоит отметить, что даже для Пакистана, где периодически возникают перебои с электроэнергией, этот случай — все же редкость.  

Последний раз нечто похожее произошло в 2015-м во время атаки сепаратистов. Тогда без света осталось 80% страны. 

Теги:
свет, электроэнергия, электричество, Пакистан



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