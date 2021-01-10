Полнейший блэкаут: весь Пакистан остался на ночь без света

ТАШКЕНТ, 10 янв — Sputnik. В Пакистане произошло одно из самых масштабных отключений электроэнергии в истории страны.
Авария произошла в ночь на 9 января, пишет Hindustan Times.
Без электричества остались жители столицы (Исламабада) и других крупных городов по всей территории Пакистана.
Предположительно, причиной столько массового блэкаута стала техническая неисправность в системе распределения энергии.
Власти страны, в свою очередь, отмечают, что сбой произошел из-за резкого падения мощности (до нуля) в национальной системе распределения электроэнергии.
Впрочем, причины произошедшего еще предстоит определить. Этим займется специальная комиссия.
Сегодня утром, 10 января, в большинстве регионов страны подача электричества возобновилась.
Стоит отметить, что даже для Пакистана, где периодически возникают перебои с электроэнергией, этот случай — все же редкость.
Последний раз нечто похожее произошло в 2015-м во время атаки сепаратистов. Тогда без света осталось 80% страны.