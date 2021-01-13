"Танк на стероидах": немецкие СМИ оценили российский БМПТ "Терминатор"

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Немецкое издание Stern опубликовало статью, в которой оценило российский БМПТ "Терминатор".
Автор статьи отметил, что на Западе аналогов этой боевой машине пока еще нет.
БМПТ оснащен уникальным комплексом вооружений и предназначен для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.
"Фактически, его можно назвать стрелковым танком "на стероидах", и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про "Терминатора", — говорится в материале.
Издание также не обошло стороной и название машины — "Терминатор".
Автор материала отметил, что БМПТ и правда очень похож на роботов из одноименного фильма Джеймса Кэмерона.
Что касается характеристик российского "Терминатора", то он стал квинтэссенцией всего боевого опыта страны за последние десятилетия, говорится в статье.
Эта боевая машина скорее всего станет экспортным бестселлером, заключил журналист.
Достижения ВС России регулярно обсуждают в западных СМИ.
Так, недавно американское издание National Interest отметило сильные характеристики танка Т-90, назвав его "чертовски хорошим".