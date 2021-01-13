"Танк на стероидах": немецкие СМИ оценили российский БМПТ "Терминатор"

Российская боевая машина поддержки танков "Терминатор" не имеет аналогов на Западе, пишут журналисты.

ТАШКЕНТ, 13 янв — Sputnik. Немецкое издание Stern опубликовало статью, в которой оценило российский БМПТ "Терминатор".

Автор статьи отметил, что на Западе аналогов этой боевой машине пока еще нет.

БМПТ оснащен уникальным комплексом вооружений и предназначен для уличных боев в местах плотной застройки, где обычные танки несостоятельны.

"Фактически, его можно назвать стрелковым танком "на стероидах", и это не будет казаться преувеличением. При этом ему очень подходит его название — он безумно похож на футуристических роботов из фильмов про "Терминатора", — говорится в материале.

Издание также не обошло стороной и название машины — "Терминатор".

Автор материала отметил, что БМПТ и правда очень похож на роботов из одноименного фильма Джеймса Кэмерона.

Что касается характеристик российского "Терминатора", то он стал квинтэссенцией всего боевого опыта страны за последние десятилетия, говорится в статье.

Эта боевая машина скорее всего станет экспортным бестселлером, заключил журналист.

Достижения ВС России регулярно обсуждают в западных СМИ.

Так, недавно американское издание National Interest отметило сильные характеристики танка Т-90, назвав его "чертовски хорошим".